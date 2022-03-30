شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لتجارة الجملة": كيلو اللحمة البرازيلى بـ80 جنيها بمعارض أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إن جميع السلع متوفرة في معارض "أهلا رمضان"، فيما تشهد المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأضاف علاء سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن معارض "أهلا رمضان" توفر كل السلع بسعر الجملة، حيث يعد سعر كيلو السكر بـ 10 جنيهات وربع، وكيلو الأزر بـ9 جنيهات وربع، والزيت بـ 19.75 والزيت الخليط 1 لتر بـ 24.75، وكيلو اللحم البرازيلي المجمد بـ 80 جنيها.

وأشارعلاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أن هناك سيارات محملة بالسلع خارج 22 معرضا لرمضان في المحافظات تمد المعرض بالسلع كلما نقص مع زيادة الإقبال، مؤكدا: "شهر رمضان الخير بينزل من عند ربنا".