شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة العقارات بمسار ربط محور كمال عامر بالدائرى شمال الجيزة بعد تعويض قاطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزاله العقارات المتعارضة مع مشروع ربط محور الفريق كمال عامر مع الطريق الدائري .

و قامت المحافظة من خلال حي شمال الجيزة بفصل المرافق عن عدد 13 عقار واخلاءها من السكان بعد تعويض قاطنيها بمعرفة جهاز التعمير وذلك تحت اشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال .

ياتى ذلك في إطار سرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات .