شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نحاول الحصول على أكبر المكاسب للدول النامية من خلال مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مهمة السفر للإمارات بدأت بأسبوع المناخ وكان من المهم تواجد مصر، وكان لمصر دور مهم لتعرض ما تستطيع تقديمه للدول العربية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم: عرضنا الاستراتيجية الخاصة لاحتياجات الدول العربية أمام المنظمات الدولية والحضور والتمويل اللازم، والتقرير الذى خرج من صندوق النقد الدولى كان مهما جدا، وهم يرفضون التقدريات الخاصة بتغير المناخ وتأثيره على الدول العربية، كما يرفضون الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابعت: الجيد في تقرير صندوق الدولى هو الجزء الخاص بتأثير تغير المناخ على الجزء الاجتماعى فى الدول العربية لأن هناك مجتمعات ستتأثر ولم تكن السبب في الانبعاثات، ومصر عرضت أكثر من مسار في هذا الاجتماع؛ أولا مجهودات مصر في التكيف مع هذا التغير من خلال مبادرات أهمها حياة كريمة، وصندوق النقد الدولى تكلم عن أنه من سبل التكيف أن الدول تستطيع أن تقدم خدمات للمواطنين، ثانيا تأثر السواحل ولدينا مشروع كبير وضخم تقوم به وزارة الموارد المائية والرى.

وأكملت: آليات التمويل وعرضنا في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم الهدف العالمى للتكيف والهدف الجديد للتمويل ولابد أن يكون هناك دعم لمجال التكيف، مؤكدة أن مسار العمل المناخى بداية من باريس هو مسار صعب جدا في مجال عمليات التفاوض، ونحن نحاول أن ننتهز الفرصة للحصول على أكبر المكاسب للدول النامية وخصوصا أن المؤتمر سيعقد الدورة القادمة في مصر وبعدها في الإمارات.