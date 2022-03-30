شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسمح لـ 180 جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار عن صدور قرارات تسمح لمواطني 180 دولة يمكنهم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية الكتاب السياحيين المصريين تحت عنوان "السياحة المصرية في ظل الظروف الدولية الراهنة" بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار.

أضاف، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال العمل على تيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية.

الجدير بالذكر أن بوابة الحصول على التأشيرة السياحية الكترونياً مدعمة ب 8 لغات، كما أنها تتيح الإجابة على استفسارت السائحين المختلفة، مع إتاحة ميزة الدفع الإلكترونى المؤمن لسداد قيمة التأشيرة السياحية.