شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد معرض "أهلا رمضان" بشارع فيصل فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، معرض "أهلاً رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، ورافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمحاسب محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الجولة، أكد الدكتور مصطفي مدبولى، أن تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص، أسهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأجري رئيس الوزراء حواراً مع عدد كبير من المواطنين رواد المعرض بشأن المنتجات، والذين تقدموا بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مثمنين جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية لهم بأسعار وجودة مناسبة، حيث أكد لهم الدكتور مصطفي مدبولي استمرار جهود أجهزة الدولة من أجل توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ في أنحاء الجمهورية تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي: إن هذه الجولة التفقدية لمعرض "أهلاً رمضان" بالجيزة، تأتي بالأساس للاستماع إلي آراء المواطنين، والتعرف عن قرب علي مدي مساهمة ما تم إقامته من معارض ومنافذ في تلبية مختلف احتياجاتهم، فضلاً عن الاطمئنان علي توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي الاحتياجات خلال شهر رمضان المعظم، ومشيراً إلي استمرار المعارض والمنافذ لما بعد هذا الشهر الكريم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

من جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إلي أن هذا المعرض الموسع تم إقامته ليوفر لساكني محافظة الجيزة سلعا ومواد غذائية متنوعة واللحوم المجمدة، والدواجن، والتمور، و"ياميش" رمضان، ومتطلبات واحتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، بأسعار وتخفيضات كبيرة، وذلك في إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية في هذا الصدد، مؤكداً أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة.