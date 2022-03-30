شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى بعد زيارة الهلال الأحمر المصرى: رمزا للعمل المجتمعى العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عن سعادتها وفخرها بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى، اليوم، الأربعاء، مشيرة إلى أنه يعد رمزا من رموز العمل المجتمعى العظيم فى مصر، مشيدة بالجهود العظيمة والدور الإنسانى الذى يلعبه هذا الكيان المهم فى المجتمع المصرى.



السيدة انتصار السيسى

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "تشرفت اليوم بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، الذى يعد رمزا من رموز العمل المجتمعى العظيم فى مصر، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة والدور الإنسانى الذى يلعبه هذا الكيان الهام فى المجتمع المصرى".

وأضافت السيدة انتصار: "ولقد استمعت إلى عرض توضيحى لجميع أنشطة الهلال الأحمر، وحجم الجهود التطوعية التى يقوم بها أفراده، فتحية فخر وتقدير لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى الدولة".



































