شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الطاقة الأمريكية: مخزون النفط الأمريكى يهبط لأدنى مستوى منذ 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزون النفط الأمريكي هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ 2002، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حظر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على القطاعات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية اعتبارا من الـ31 من مارس بما يمنع استخدامها فى المجالات الحساسة فى البلاد، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

كما حظر الرئيس بوتين على الجهات الحكومية اعتبارا من 1 يناير 2025 استخدام البرامج الأجنبية في البنية التحتية الحساسة فى روسيا.

ويندرج تحت مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على خلفية جولة المفاوضات بين الطرفين، وأضافت الرئاسة الروسية، أن فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون بحثا دفع واردات الغاز الروسي لأوروبا بالروبل.