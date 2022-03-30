شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى لـ"النواب": مصر استعادت عافيتها.. والآن فاعلة إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن الدولة المصرية استعادت عافيتها بعد الأحداث الكبرى التي مرت بها، مضيفا: "مصر الآن أصبحت لها دورا فعال سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي".

وأضاف "شكرى" خلال استضافته من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء:" مصر تعمل من أجل المحافظة على دورها الريادي وتعمل فى كل المجالات لخدمة المواطن المصرى، وتأمين استمرار استفراره ورفاهيته".

وتابع: "نحن كوزارة الخارجية لا يمكن أن نكون بمعزل عن الشأن الداخلي المتعلق بما قررته الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق".