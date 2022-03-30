شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: انتهاء جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة فى كييف وتشرنيغوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم الانتهاء من جميع المهام الرئيسية للقوات المسلحة في محوري كييف وتشرنيغوف، متابعة: نقوم بإعادة مخططة لتجميع القوات الروسية في محوري كييف وتشيرنيغوف، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة إكسترا نيوز، منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت سلوفاكيا طرد 35 دبلوماسيا روسيا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ويذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت الإثنين الماضى عن طردها 3 دبلوماسيين سلوفاكيين ردا على طرد سلوفاكيا لثلاثة دبلوماسيين روس من السفارة الروسية لدى سلوفاكيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الخارجية الروسية أن على الدبلوماسيين السلوفاكيين مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، كذلك فقد احتجت روسيا لدى سفير سلوفاكيا بسبب العراقيل التي تعترض عمل الدبلوماسيين الروس.

وكانت سلوفاكيا قد طردت، في مارس الجاري، ثلاثة دبلوماسيين روس من براتيسلافا بعد مزاعم قيامهم بالتجسس.