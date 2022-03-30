شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تحفيزية للمستثمرين بمختلف القطاعات .. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "مدبولى" فى اجتماع الحكومة الأسبوعى: "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تتضمن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى وتستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص..

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