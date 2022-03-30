شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين أمام النواب: أتمنى تطبيق الدعم النقدى المشروط على رغيف العيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الأزمة الحالية لتطبيق الدعم النقدى المشروط علي منظومة الخبز.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد علي عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع.

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب مخابز الدقيق حر، علي أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين.

وتابع: منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس".

وأضاف الوزير: "نتمني أن نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعدما تستقر الأمور.