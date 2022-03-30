شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، وزير التموين يؤكد أن الاحتياطى الاستراتيجى مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة.

وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما يشهده العالم خلال الأزمات القليلة الماضية "كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية" لم يشهده العالم من قبل، وأضاف: "دما حدث انعكس على أسعار السلع والطاقة أيضاً".

"شباب النواب": استدعاء اتحاد الكرة لمعرفة أسباب فشل صعود منتخب مصر لكأس العالم

طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية جديدة للنهوض بالرياضة المصرية فى مختلف الألعاب، خاصة كرة القدم، وذلك بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، وضياع حلم الصعود لكأس العالم.

الأمن يوافق للأهلى على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الهلال

وافق مسئولو الأمن على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الأهلى فى مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

صندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى قادر على التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى، ونقل إليها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتعرب عن تطلعها لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة خلال الفترة المقبلة.

مد فترة حجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن إعلان متوسطى الدخل حتى 2 أبريل

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة حجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن الإعلان الخاص بمشروعات متوسطي الدخل (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) حتى يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022 في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، ذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

كلاكيت عاشر مرة.. اليوتيوبر أحمد حسن يعلن انفصاله عن زوجته زينب

أحمد حسن وزينب.. اسمان يعرفهما جيدا الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى الأخص "يوتيوب"، و"فيس بوك"، فدائما ما ارتبط الجدل باسمهما فى السنوات القليلة الماضية، وتصدرا الترند فى أكثر من مناسبة، إما بسبب المحتوى الذى يقدمانه عبر قناتهما على "يوتيوب"، أو بسبب الأزمات التى لازمتهما فى هذه الفترة.

السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى.. اعرف التفاصيل

تأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين مصر والسعودية، وامتداداً للروابط التاريخية والراسخة وأواصر التعأون الوثيقة التى تجمع بين المملكة العربية السعودية ومصر، وإنفإذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزى المصرى، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين فى جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادى الدائم، فى دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

مقتل أحد ممثلى فيفا فى أحداث مباراة نيجيريا وغانا بتصفيات المونديال

كشف الاتحاد الزامبى لكرة القدم، اليوم، عن مقتل أحد ممثلى "فيفا" والاتحاد الأفريقى "كاف"، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة نيجيريا وغانا، التى جمعتهما أمس الثلاثاء، وانتهت بتأهل البلاك ستارز إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

موانئ أبوظبى توقع اتفاقية مبدئية لإدارة عمليات ميناء السخنة

وقعت مجموعة موانئ أبوظبى اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارى لوزارة النقل المصرية، سيشرف بموجبها الجانبان على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته، وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في جمهورية مصر العربية.

بيان مشترك بين مصر والسودان: قضية المياه أمن قومي لشعبى البلدين

أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا لزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم الاربعاء .

العدل تعقد اتفاقا مع بنك مصر وشركة أى فاينانس لتحصيل رسوم الشهر العقارى

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارة العدل، وبنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) أى فاينانس، يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدوياً، وذلك عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.

السعودية تودع خمسة مليارات دولار بالبنك المركزى المصرى.. فيديو

تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول إعلان المملكة العربية السعودية إيداع (خمسة) مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري .

مصر تعلن استمرارها فى إرسال حـزم المساعدات والـدعم اللوجستى والإنسانى للسودان

أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا لزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم ، الاربعاء.

لحظات الرعب فى السنغال.. شاهد اعتداء المشجعين على منتخب مصر وجماهيره بالملعب

شهدت مباراة المنتخب الوطنى ضد السنغال، التى أقيمت ليلة أمس الثلاثاء، في التصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، العديد من الاعتداءات، من جماهير السنغال، ضد لاعبين الفراعنة، مما تسبب فى غضب كبير جداً عند المصريين، بسبب ما تعرض له لاعبينا وجمهورنا، من عنف واعتداءات في السنغال.

عطل فنى فى شبكة فودافون.. والشركة: نعمل على إصلاحه

يواجه بعض من عملاء "ڤودافون مصر"، أكبر شركة محمول من حيث عدد المشتركين، مشكلة في الخدمات في بعض المناطق، نتيجة لعطل فني خارج عن إرادة الشركة ويعمل حاليا مهندسو الشبكة على حل المشكلة في أقرب وقت، حسبما أكد المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون.

الخرطوم: الجالية السودانية تحظى برعاية كريمة فى مصر

أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا لزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم ، الاربعاء.

مصر والسودان يؤكدان ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا لزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى جمهورية مصر العربية اليوم، الأربعاء.