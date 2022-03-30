شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة فى الأسبوع الأول من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعات متوالية في درجات الحرارة تستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأوضحت إيمان شاكر، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ترتفع درجات الحرارة بواقع 5 درجات وحتى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

في نفس السياق، طمأنت مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بأن نسبة الرطوبة ستكون منخفضة جدا رغم ارتفاع درجات الحرارة.