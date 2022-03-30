شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت وبدء الفرز بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين والنقابة الفرعية بقنا لعام 2022، غلق باب التصويت فى تمام الساعة السادسة مساءً، وبدء عمليات الفرز على مستوى الجمهورية.

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، فوز مرشحين بالتزكية لعدم ترشح أطباء بيطريين على مقاعدهم، وهما: الدكتور أحمد عنتر حسن رضالله بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الوجه القبلى تحت 15 عاما، والدكتور ناجى على عبدالله سلام بمنصب عضو مجلس النقابة العامة عن قطاع غرب الدلتا فوق 15 عاما، لافتة إلى فوز كل من بالتزكية بمنصب عضو مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا الدكتور أحمد نصر الدين محمد محمد فندى، والدكتور عبد المعز سعد سيد.

وجرت انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، فى 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشارا من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظفا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.