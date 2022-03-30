كيان مهم في المجتمع.. انتصار السيسي تشيد بجهود الهلال الأحمر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تشرفت اليوم بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، الذي يعد رمزا من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر.

وتابعت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء:"أود أن أشيد بالجهود العظيمة والدور الإنساني الذي يلعبه هذا الكيان الهام في المجتمع المصري.

وأضافت:"لقد استمعت إلى عرض توضيحي لجميع أنشطة الهلال الأحمر، وحجم الجهود التطوعية التي يقوم بها أفراده، فتحية فخر وتقدير لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة".​