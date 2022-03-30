شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة حجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن إعلان متوسطى الدخل حتى 2 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة حجز الوحدات السكنية المتبقية ضمن الإعلان الخاص بمشروعات متوسطي الدخل (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) حتى يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022 في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، ذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

وأوضحت أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق لاحظت وجود عمليات بيع غير رسمية وغير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل، حيث يقوم بعض الأفراد بحجز الوحدة ثم إعادة بيع الكود للمواطنين من خلال التنازل عن الوحدة السكنية التي قام بحجزها في ذات اللحظة التي يقوم بها المواطن الآخر بحجز ذات الوحدة عبر الموقع الإلكتروني.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الإدارات المختصة داخل الصندوق قامت بالتعامل مع هذه العملية غير القانونية من خلال تأجيل إتاحة أكواد الوحدات السكنية التي يتم التنازل عنها من قبل المواطنين لفترة زمنية قصيرة، بما يعيق عملية تبادل الأكواد ونقل ملكيتها من شخص لآخر.

وأكدت مي عبدالحميد أن هذه الخطوة تهدف لمنع كل التصرفات غير القانونية من قبل بعض المواطنين، والتأكيد على ضرورة عدم انسياق المواطنين وراء هؤلاء الأفراد وعدم دفع الأموال لهم، مع ضرورة تعامل المواطن مع الموقع الرسمي للصندوق والقنوات الرسمية التابعة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتابع أولًا بأول كل المستجدات حول الإعلان المطروح لوحدات متوسطي الدخل (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، كما يتابع كل ما ينشر من تعليقات وأخبار حول الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف الوقوف على كافة المعوقات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التعرف على صور النصب والاحتيال التي يقوم بها البعض على المواطنين لإيقافها ووضع حد لها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

يذكر أنه توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع سكن مصر في مدن (ناصر (غرب أسيوط)، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة)، بينما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع دار مصر في مدينة (السادات)، كما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر، القاهرة الجديدة)، ويمكن معرفة أكواد الوحدات المتبقية من خلال الدخول عبر الرابط التالي https://drive.google.com/file/d/1cEHkenDDqA-0Od4JDgXrLzicYUYxAnYg/view

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع جنة حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروعي دار مصر وسكن مصر، ويمكن للمواطنين المتقدمين على مشروع دار مصر حجز الوحدات المتاحة كذلك في مشروع سكن مصر، بينما لا يمكن للمواطنين الحاجزين في مشروع سكن مصر التقدم على الوحدات المتاحة في أي من المشروعين (دار مصر، وجنة).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن التواصل مع الصندوق بصورة متواصلة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.