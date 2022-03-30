شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت عاشر مرة.. اليوتيوبر أحمد حسن يعلن انفصاله عن زوجته زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد حسن وزينب.. اسمان يعرفهما جيدا الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى الأخص "يوتيوب"، و"فيس بوك"، فدائما ما ارتبط الجدل باسمهما فى السنوات القليلة الماضية، وتصدرا الترند فى أكثر من مناسبة، إما بسبب المحتوى الذى يقدمانه عبر قناتهما على "يوتيوب"، أو بسبب الأزمات التى لازمتهما فى هذه الفترة.



احمد حسن على فيس بوك

أحمد حسن أعلن عبر صفحته على "فيس بوك"، انفصاله عن زوجته زينب، حيث قال منذ قليل، "قدر الله و ما شاء فعل بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين فى حياتنا وربنا رزقنا بطفلين زى القمر قررنا الانفصال بشكل رسمى وبهدوء وبدون أي خلافات وسنبقى أصدقاء دائما وأبدا وستظل زينب أم ولادى وصديقتى التى أكن إليها كل الاحترام وأدعو الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها".



احمد حسن وزينب



احمد حسن وطليقته

ولم يوضح أحمد حسن وزينب الأسباب التى أدت إلى انفصالهما كاثنين من أشهر "الكابلز"، على ساحة السوشيال ميديا فى السنوات الأخيرة، فهى ليست المرة الأولى يثار فيها الجدل حول زواج الثنائى وانفصالهما، فدائما ما كانا يثيران الجدل بعلاقتهما.

في سبتمبر 2020، أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإخلاء سبيل المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المجلس القومى للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما، بسبب استغلالهما لها.