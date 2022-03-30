شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: وزير الصحة وعد بإصدار قرار التكليف للدفعة الحديثة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النقابة العامة للأطباء، باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة تكليف أعضاء الفريق الصحى، وأوضحت النقابة أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، قال إن هناك العديد من النواحي تعمل عليها الدولة للحد من هجرة الأطباء، وأضاف ليس فقط الجانب المادى ولكن أيضاً التدريب والتعليم الطبي المستمر.

ورداً على سؤال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، أعلن القائم بأعمال وزير الصحة أن قرار تكليف أطباء الدفعة الحديثة سيصدر قريباً و أضاف أنه تم طرح عدة مقترحات على الأطباء لآلية و نظام التكليف و مناقشتها سعياً للوصول إلى نظام توافقي يحقق رضاء الأطباء و يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

وفي كلمته أبدى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء مخاوفه من تزايد عدد كليات الطب و زيادة أعداد المقبولين بها مما قد يؤدي إلى تخرج أعداد تفوق حاجة المجتمع مثلما حدث في كليات أخرى، و طالب نقيب الأطباء بعمل دراسة دقيقة لأعداد الأطباء التي تحتاجها مصر، وأن يتم الإعلان عن ذلك مسبقاً حتى يتسنى تحديد عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب.

كما طالب نقيب الأطباء بسرعة الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد المزمع تطبيقه لتكليف دفعة الأطباء الأخيرة، و عن هجرة الأطباء أكد حسين خيري أنه من أسبابها تدني مستوى التدريب و التعليم الطبي المستمر إضافة إلى تدني رواتب الأطباء، مشيرا إلى أن النظام الذى تم تطبيقه بالسنوات الأخيرة وهو إلحاق جميع الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، هو نظام خيالي بالنسبة للواقع، حيث تم توزيع الأطباء على مستشفيات غير مؤهلة و لا توجد بها تخصصات الأطباء الملتحقين لدراستها.

و أضاف: أن القضية المحورية للأطباء هي التدريب بنوعيته و توحيده، حيث أن توحيد التدريب بالبورد المصري أمر جيد، ولكن التحدى الأكبر هو الأماكن المتاحة لنفس نوعية التدريب، لذا يجب وضع خطة نصل بها أن تكون بمصر بعد 5 سنوات مستشفيات مؤهلة لتدريب الأطباء بنفس الفرص.