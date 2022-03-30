شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إطلاق 166 قافلة بيطرية مجانية منذ بداية العام لعلاج 115 ألف رأس ماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى الآن.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ عدد 166 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ144 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها 115 الف و 338 حيوان، لافتا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

واوضح انه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج امراض جلدية لعدد 54 الف و 877 رأس حيوان، فضلا عن انه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 46 الف و 249 رأس حيوان، كذلك تم علاج الامراض المعوية والتنفسية لعدد 10 آلاف و 24 رأس حيوان، واجراء عمليات جراحية لعدد 450 حيوانات، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار ل 3738 رأس حيوان.