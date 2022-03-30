شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال المواطنين على مهرجان التمور ومعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم حديقة الأورمان إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" المقام حاليا في حديقة الأورمان والذي افتتحه أول أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذى يحتوى على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة .

وشهد مهرجان التمور اقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل الشهر الكريم وأقيم على هامش المهرجان ندوة حول أساليب مكافحة أمراض النخيل وأيضا كيفية النهوض بصناعة وزراعة النخيل .

وفي سياق متصل، مازال معرض زهور الربيع بالحديقة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للشراء والاستمتاع بالزهور ومناظرها الخلابة حيث يشترك في المعرض أكثر من 240 عارضا من منتجي نباتات الزينة والزهور.



مهرجان التمور



جانب من توافد المواطنين