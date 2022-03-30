شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأعلى يبعث برقيات تهنئة للرئيس السيسى وقيادات الدولة بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، ببرقيات تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما بعث المجلس مجموعة برقيات تهنئة الى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتضمنت البرقيات أن رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وجميع قضاة مصر يبعثون اجمل التهاني سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات.