شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرسم 16 راهبة لدير الأمير تادرس بحارة الروم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم فى القاهرة، حيث صلى صلوات رهبنة ست عشرة راهبة جديدة، ممن اجتزن فترة الاختبارات الرهبانية المقررة بالدير. ثم صلى بعدها قداسته القداس الإلهى.

وعقب القداس كانت لقداسة البابا جلسة روحية مع الراهبات، تحدث خلالها عن ملامح الحياة الرهبانية، مشيرًا إلى أنها حياة: مختارة.. مختلفة.. ملؤها الفرح والسلام.

وشارك فى صلوات الرهبنة والقداس إلى جانب تاماف أدروسيس رئيسة الدير، ومجمع راهباته، خمسة من الآباء الأساقفة وعدد من رئيسات أديرة الراهبات.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى أمس مشروع الفلك أكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون بقرية حصة أكوه بكفر الزيات، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وقال قداسة البابا تواضروس، إنه تربطه علاقة صداقة ومحبة قوية بمفتي الجمهورية، خاصة أنهما من أبناء محافظة واحدة وهي محافظة البحيرة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التحية لفكرة مشروع الفلك ولنيافه الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والذي طرح الفكرة وعمل على تنفيذها وأيضا تحية المستفيدين من هذا المشروع، مشيراً أننا في عهد الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحتاج للأفكار المبدعة وليس للأفكار التقليدية، التي تعلي من خدمة الوطن ومحبته ودوره في حياة كل إنسان.

وأضاف، أن مشروع الفلك فكرة مبدعة اسما وتصميما وتنفيذا، ودوره إلهام في خدمة المجتمع، مشيراً أن كلمة الفلك مأخذوه من فلك سيدنا نوح سفينة النجاة وأن السفينة أيضا رمز للخير لأن السفينة تخرج للبحر للصيد والبحث عن الرزق الذي يعطيه لنا الله.

وأشار إلى أن الكنيسة مؤسسة روحية تهتم بروح الإنسان بجانب دورها المجتمعي وخدمة كل إنسان، ونشر المحبة، مضيفا أن الله وضع المحبة في قلوب البشر كمفتاح، قائلا: المسئول اللي بيخدم البشرية تكون النفوس عنده أغلي من الفلوس"، وأن خدمة الإنسان هي الأهم، منهم أبطال متلازمة داون والتي تشعرنا بسعادة تامة.



البابا تواضروس الثانى يرسم الراهبات



الراهبات فى دير الامير تادرس



جانب من رسامة الراهبات



جانب من الرسامة



رسامة الراهبات