شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا هنودع الزحمة.. شاهد مراحل إنشاء محور 26 يوليو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أعمال انشاء محور 26 يوليو الجديد، والذى يشمل 5 مراحل، تبدأ من توسعة محور 26 يوليو القديم، بداية من عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، فى اتجاة مدينة 6 اكتوبر، حتى تقاطع الطريق مع محور 26 يوليو.

ومشروع تطوير المحور يتكون من خمس مراحل تبدأ بتطوير محور 26 يوليو، الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق مصر / إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع محور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته.

ثم يتم إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي، وكان مقرر أن يتم إزالة نحو 470 منزلا، في البداية ولكن تم التوافق على مسار بديل يخفض أعمال الإزالة لتصل إلى 125 منزل فقط، حفاظا على استقرار المواطنين وتقليل الضرر.