شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: توقيع مذكرات تفاهم مع أنجولا لتعزيز العلاقات والتكامل الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكري ، إنه تم توقيع اتفاقيات شراكة بين مصر وأنجولا ، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود تلك الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو، منذ قليل، وذلك بعد مباحثات استضافتها وزارة الخارجية ظهر اليوم.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية الأنجولية وسبل تعزيزها فى كافة المجالات، بالاضافة إلى القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.