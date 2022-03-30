شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: زيادة عدد المراكز العلاجية لـ30 خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق لاستعراض جهود الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير الصندوق والوفد المرافق له ، فى حضور النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والنائبة راجيه الفقى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ كذلك وبمشاركة أساتذة الطب النفسى والخبراء المتخصصين فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير الصندوق ،جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي ،كذلك الوضع الراهن للمشكلة، وتم استعراض تقريرا تناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية ، أوضحت البيانات أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام 2015 ، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات"2020-2015",والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية "2026 -2022 "برؤية موحدة "لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة "بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ،وقد وافق رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها ، كما تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان "2026-2022" بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وأوضح "عمرو عثمان" أنه يتم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 140 ألف مريض إدمان" جديد ومتابعة " سنويا مجانا وفى سرية تامة من خلال 28 مركز علاجي بـ 17 محافظة حتى الآن، حيث زادت عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن بعدما كانت 12 مركز علاجي فقط في 7 محافظات عام 2014 ، كما انه من المقرر افتتاح مركزين جدد خلال عام 2022 ليصل إجمالي عدد المراكز العلاجية الى 30 مركز خلال العام الجاري كذلك توقيع بروتوكول مع جامعة الزقازيق لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية ،حيث سيقدم الخدمات العلاجية لأبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة من خلال العيادات الخارجية والحجز الداخلى ..

وأوضح "عمرو عثمان" ان ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي ،وانخفضت نسبة التعاطي الى 1.7 % حتى نهاية 2021 بعدما كانت 8% في بداية بدء الحملات في مارس 2019 ، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات انخفضت نسبة التعاطى بعد أول أسبوع من تطبيق القانون الى 1% ،حيث يتم التركيز على المرافق الحيوية كما تم الكشف على 18 ألف سائق حافلات مدرسية خلال الثلاث سنوات الماضية وانخفضت نسبة الحالات الإيجابية الى 1.8% بعدما كانت 12 ، % منهم 10500 سائق خلال 2021 بنسبه تعاطى 1.1% بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ،ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر ،كذلك الكشف على 90 ألف سائق على الطرق السريعة بجميع المحافظات خلال عام 2021 ، بالتعاون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة.

وفيما يتعلق بالبرامج تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك "لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويا بمتوسط استهداف 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية سنويا ،كذلك تنفيذ برامج التوعية داخل " 750 مركز شباب و 23 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و81 معهد متوسط وعالي على مدار 2021 ،مع إعداد 40معسكر شبابي ، كما قام الصندوق بإنشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان ويتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان .

كما تم إنتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية" أنت أقوى من المخدرات "بمشاركة اللاعب الدولى كابتن محمد صلاح ، والرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه بإجمالي مشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماعي،ووصل عدد المشاركين بالصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك 2 مليون مشترك(85% منهم دون سن 35 عام) وكذلك تدشين حملة إعلامية بعنوان المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش خلال رمضان 2021 وحققت 33 مليون مشاهدة على وسائط التواصل الاجتماعي وساهمت الحملة في زيادة الاتصالات على الخط الساخن 400% .

وفى إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات. فإنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " "حى الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل " صبحي حسين ، واسطبل عنتر ،وعزبة خير الله بالقاهرة ، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية " وتم تنفيذ أكثر من 147 ألف زيارة منزلية للأسر في هذه المناطق للتوعية بأضرار المخدرات وذلك منذ تنفيذ الانشطة فى هذه المناطق وحتى شهر يناير 2022 كما تم افتتاح 6 عيادات للصندوق في هذه المناطق واستقبلت (9219) مريض "جديد ومتابعة" وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة مع تخصيص يوم من كل أسبوع للسيدات بهذه العيادات وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج فى المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن "16023 " كذلك تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .وتم تنفيذ 45 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات وكيفية وقاية الشباب من الإدمان

وأطلق الصندوق مبادرة " بداية جديدة " ،في إطار دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، حيث يتم توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وبلغ إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و750 ألف جنيه حتى الآن ، كما تم تدريب 9 آلاف متعافي من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل .

وخلال الاجتماع أشاد الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأساتذة الطب والخبراء المتخصصين فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان بمجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،في خفض الطلب على المخدرات وتنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكذلك تأهيل المتعافين وتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار إعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديا مؤكدين بأن المبادرات التي يطلقها صندوق مكافحة الإدمان تستند الى أساليب علمية ولذلك تحقق الهدف المرجو منها لصالح مرضى الإدمان وحماية الشباب من التعاطي وأخرها حصول الصندوق على المركز الثالث على المستوى الدولى، في مسابقة "دبي لينكس Dubai lynx " العالمية ،والتي تعد من أهم الجوائز المرموقة عالميا، وذلك عن الحملة التي أطلقها الصندوق فى شهر رمضان الماضي "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار "رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات" حيث فازت الحملة بالميدالية البرونزية.