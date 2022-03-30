شكرا لقرائتكم خبر عن طبيعة خلابة وتاريخ مذهل.. ديلى ميل تختار مصر بين أفضل وجهات ربيع وصيف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "أهم وجهات العطلات لعام 2022: اتجاهات سفر يجب متابعتها وأين تذهب في فصلي الربيع والصيف؟"، وضعت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قائمة بأفضل عطلات ربيع وصيف 2022، وجاءت مصر فى المركز الثانى فى القائمة بعد ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن العالم الذى بدأ يخرج إلى النور بعد عامين من الإغلاقات المتكررة وضوابط السفر المعقدة، يبحث عن عطلة مثالية لإشباع الشعور المتزايد برغبة التجوال فى أماكن مشمسة ومليئة بالحياة. وأوضحت أنه وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الضيافة Accor ، يخطط ما يقرب من أربعة من كل خمسة بريطانيين لقضاء عطلة هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن مصر بين أبرز الوجهات لهذا العام، ونصحت بزيارة القاهرة التى وصفتها بأنها، عاصمة نابضة بالحياة ، وموطن الأهرامات العظيمة.

وقالت إنه وفي وقت لاحق من هذا العام ، سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد بشكل كامل.

كما نصحت بزيارة مرسى علم، التى وصفتها بأنها جنة الغواصين فى شواطئ البحر الأحمر.

كما وضعت الأقصر ضمن قائمة المزارات التى يجب زيارتها، وقالت إنها تقارن بمتحف فى الهواء الطلق، وتعد كنز من القطع الأثرية وموقع لمدينة طيبة القديمة.

كما نصحت بزيادة الغردقة ، واعتبرته مكان لقضاء العطلات على طراز المنتجعات بالقرب من جزيرة الجفتون.

وقالت الصحيفة إن دول قليلة تفتخر بنفس المزيج من المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ المذهل، مؤكدة أن هذا العام يعد بأن يكون عامًا ناجحًا لمصر أيضًا.

كما لفتت إلى أن هناك الكثير من التجارب التى يمكن استكشافها بمناسبة مرور 100 عام على الاستقلال والذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وفى المرتبة الثالثة، اختارت "ديلى ميل" مدينة برمنجهام البريطانية، وفى المركز الرابع جاءت إسبانيا، ثم تلتها فى المركز الخامس، اليونان، ثم جاميكا فى المركز السادس.