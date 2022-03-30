الإعلام شريك لا خصم.. الجلاد يكشف أبرز تحدٍّ يواجه الإعلام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا"، التي تضم (الخليج 365 ويلا كورة والكونسلتو وشيفت)، إن الإنسان الهدف الأساسي والدعامة لأي تنمية في الدولة.

وأوضح الجلاد خلال كلمته في مؤتمر "الإعلام والمجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية" بجامعة النهضة اليوم الأربعاء، أننا نواجه أزمة حقيقية في تعريف التنمية؛ مما ينعكس على أرض الواقع، حيث تعتقد الدولة أن التنمية مصنع أو منشآت.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة "أونا"، أن الإنسان المصري بحاجة إلى وعي عام، ولا توجد دولة أو مجتمع ينمو دون المعرفة والوعي، متسائلًا: هل الإعلام يقوم بهذا الدور؟

وأشار الجلاد إلى أنه كان هناك ظرف استثنائي للإعلام عام 2014، نتيجة حالة الاستقطاب والروح المتشككة دائمًا في الإعلام، والتي وضعت الإعلام نفسه في أزمة.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة "أونا" بأن الأزمة التي يواجهها الإعلام الآن على مستويي الصناعة والمهنة، وهناك تحدٍّ حقيقي؛ وهو البحث عن طريق جديد للإعلام المصري من خلال شراكة حقيقية مع الدولة المصرية، بأن تعتبر الإعلام شريكًا وليس خصمًا أو متهمًا؛ حتى يثبت براءته في ميدان عام، موضحًا أنه لا غني عن دور الإعلام ولن تستعيضه بأي شيء آخر.​