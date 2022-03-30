مجدي الجلاد: نعاني معاناة طاحنة من خريجي كليات الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير - نادر نبيل:

طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير أونا، أساتذة كليات الإعلام بالجامعات، بتحسين مخرجات التعلم لخريجي كليات الإعلام.

وقال الجلاد، خلال كملته في مؤتمر "الإعلام والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية" بجامعة النهضة: "نعاني معاناة طاحنة من مخرجات كليات الصحافة والإعلام .. خريج كليات الإعلام قديما، كان اللي يتخرج ينفع يشتغل صحفي، لكن دلوقتي، بنفتش عن حد يعرف يكتب جملة سليمة أو حد عنده جرأة وثقافة ووعي يقدر يطلع على الشاشة أو حد عنده جهد يطلع يمسك مايك"

وأضاف رئيس تحرير "أونا"، أن هذا جزء من أزمة في التعليم والثقافة، لأنه فعلا مخرجات التعليم في الإعلام والصحافة زيها زي الطب والهندسة، فيها تراجع .. محتاجين الطالب اللي هيدخل الإعلامي في أي جامعة يكون مفروز صح وعنده موهبة".

تابع: "المهنة، بتعاني أكثر من الصناعة بسبب الاستقطاب .. مع أم ضد ؟، هو أنا مينفعش أبقى لا مع أو ضد؟1 ، أو مينفعش أقول رأيي بحرية.. حرية مسئولة وأكون أمن؟!، موضحا أن المجتمع المدني يعاني من أزمة ثقة، بسبب التشوية الدائم والاستعداء الدائم ، والمجتمع المدني مش المنظمات والجمعيات، مشيرا إلى أن الإعلام كما تعلمناه هو المعبر عن شعور المواطنين ، من خلال المعلومة والخبر والتحليل.

وتابع: يتحتم على المجتمع المدني أن يستعيد الثقة في دوره من المجتمع والمشكلة أيضا كيف تكون المشاركة، هل بالقواعد والإطر، ولا الدفاع عن القوى الفاعلة في المجتمع بغض النظر عن التمويل، ولو حطينا عنوان لكل هذه العقبات تحت عنوان واحد "الحرية المسئولة" .. وعندما تطلب مني المشاركة يجب أن تفسح لي المساحة التي أشارك من خلالها، ولازم أن نتفق أن لدينا أزمة في المهنة وأن لدينا أزمة ثقة وأزمة استقطاب عشان لم نقعد على تربيزة واحدة نضع رؤى وحلول للأزمة ما بعد التشخيص".