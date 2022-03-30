قبل رمضان.. الأوقاف تطلق حملة لنظافة المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلقت وزارة الأوقاف، أكبر حملة نظافة للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل)، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا.

وشددت على أن حملة النظافة انطلقت اليوم الأربعاء على مستوى المديريات الإقليمية، ومستمرة يوميًّا خلال شهر رمضان.