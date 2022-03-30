" فاتح لها حضنه ".. مجدي مهران : ابنة رشوان توفيق رفضت التصالح معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قال الدكتور مجدي مهران محامي رشوان توفيق، إن الفنان حاول ساعيا للصلح مع ابنته آية لكن محاولاته باءت جميعها بالفشل حتى الآن :"هو فاتحلها حضنه ومستنيها في أي وقت".

ورفضت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوي الأخيرة "الثالثة"، المقامة من آية رشوان ضد والدها والتي تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، الصادر من والدها لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

يذكر أن الدائرة مدني بمحكمة جنوب القاهرة رفضت جميع الدعاوي المقامة من آية رشوان ضد والدها الفنان رشوان توفيق؛ في القضية الأولى رفضت المحكمة الدعوي التي تطالب بإلغاء توكيلين ورد مبلغ مالي 899 ألفا جنيها لوالدها، أما في الثانية رفضت فيها ببطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وفي الثالثة رفضت المحكمة الدعوى التي تطالب فيها فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، الصادر من والدها لابنته الثانية هبة كما ألزمت المدعية بالمصروفات.

وعن تساؤلات عدة حول الدعاوي فهل تستأنف المدعية على الأحكام الصادرة في حقها، أجاب المحامي أن من حق اي مدعي أن يقدم بطلب استئناف عن الحكم الصادر ضده ولا يحق له الاستئناف بعد مرور 40 يومًا عن صدور الحكم.

وأضاف مهران أن ابنة الفنان رشوان توفيق لم تتقدم بأي طلب استئناف حتى الآن.