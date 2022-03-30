العدل جروب تطالب سارة التونسي بـ 10 ملايين.. والاستئناف 21 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 21 إبريل المقبل، لنظر استئناف "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي.

وتطالب الشركة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بشروط التعاقد على مسلسل "حرب أهلية".

كانت قضت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، ببطلان عقد "العدل جروب" مع الفنانة سارة التونسي على مسلسل "حرب أهلية"، ورفضت المحكمة تعويض الشركة بـ10 ملايين في طلبها الثاني.

وأوضح المستشار هيثم عباس، محامي "العدل جروب" أن الحكم ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا جاء استجابة لطلبه الأول في صحيفة الدعوى، ويعني أن الشركة لم تُخل بالتزاماتها التعاقدية عكس الفنانة التي لم تحصل على تصريح بالعمل في مصر.

وصرَّح "عباس" بأنه سيستأنف على الحكم الصادر، موضحًا أنه طالما قضت المحكمة ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا، فالشركة تستحق التعويض لكون البطلان بسبب خطأ من جانبها.

وفي الدعوى الفرعية المقامة من سارة التونسي ضد الشركة، قضت المحكمة برفض تعويض الفنانة 2 مليون جنيه من الشركة.

وطالبت الدعوى الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.