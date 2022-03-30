لتحصيل رسوم الشهر العقاري.. العدل تعقد اتفاقا مع بنك مصر و"e-finance"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، توقيع عقد اتفاق بين كل من وزارة العدل، وبنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance)، يتم بمقتضاه تحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدوياً، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.

وتم توقيع عقد الاتفاق اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلي، بحضور الأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وتوقع عليه من المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والأستاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

ويأتي الأتفاق تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم أستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتعديلات التي أوردها القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري، وفى إطار تسهيل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.

وجاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تفعيل نظم التحصيل الإلكتروني، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل في تحديث الخدمات بقطاعات وإدارات الوزارة.