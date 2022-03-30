إصابة سائق في انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أصيب سائق في انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بمنطقة النزهة شرق القاهرة.

تلقى العميد محمد العيسوي، مأمور قسم شرطة النزهة، بلاغًا بانقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بمحور جوزيف تيتو، بدائرة القسم، مما أدى إلى حدوث تكدس مروري.

على الفور انتقل رجال المرور بعد الدفع بالأوناش إلى مكان البلاغ، وتبين أن الأتوبيس كان بداخله السائق بمفرده، وأصيب نتيجة الحادث، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم ترفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.