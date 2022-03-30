الخميس.. استكمال محاكمة المتهم بقتل عجوز واغتصابها في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، تأجيل محاكمة قاتل "عجوز المعادي"، والاعتداء عليها جنسياً، للغد الأربعاء، 31 مارس؛ لانتداب محامي.

كانت أمرت نيابة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل مسنة داخل شقتها بالمعادي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا،

التحقيقات والتحريات تردد أحد الأشخاص على العقار، وظل بداخله لأكثر من 40 دقيقة دون أن يكون له صلة بسكان العقار، وتبين أنه "كريم .ص" 22 عاما هارب من حكم قضائي في قضية "ضرب" فتم ضبطه.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه توجه إلى مسكن المجني عليها لاعتقاده أنها تمتلك مبالغ مالية، وعندما قامت بفتح الباب، كتم أنفاسها بيده حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم أنه ظل يبحث عن مشغولات ذهبية، أو أموال لكنه لم يعثر سوى على أموال قليلة وجدها بحقيبتها.