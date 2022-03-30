قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيده الله على فخامته ومصرنا الحبيبة والعالم الإسلامي بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير على وطننا الغالي بالأمن والأمان والازدهار والسلام ربوع العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012