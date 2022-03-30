الارشيف / أخبار مصر

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يهنئ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم 1443 هجرية.

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيده الله على فخامته ومصرنا الحبيبة والعالم الإسلامي بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير على وطننا الغالي بالأمن والأمان والازدهار والسلام ربوع العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب، رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا