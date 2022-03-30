قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
يهنئ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم 1443 هجرية.
وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيده الله على فخامته ومصرنا الحبيبة والعالم الإسلامي بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير على وطننا الغالي بالأمن والأمان والازدهار والسلام ربوع العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب، رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.