ضبط ملثمين اقتحما منزلا وقتلا فتاة لسرقتها في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقتل فتاة، إذ تبين أن ملثمين اقتحما مسكن المجني عليها ودفعاها أرضا بغرض السرقة مما تسبب في وفاتها.

تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بقيام شخصين مجهولين "ملثمين" بالطرق والدلوف للشقة سكنه وشقيقته وقيامهما بدفع شقيقته ووفاتها إثر سقوطها أرضاً وقيام أحدهما بمحاولة تكبيل قدميه والتعدي عليه حال مقاومته له وفرارهما.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان "أحدهما مقيم بالشقة المقابلة للمجني عليهما").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وتبين إصابة أحدهما بسحاجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك فيما بينهما بقصد سرقة المجني عليهما، وقيام أحدهما بالاستيلاء على (مبلغ مالي -مشغولات ذهبية) خاصين بالمجني عليها، وأضاف الثاني أن الإصابات المحدثة به ناتجة عن مقاومة المبلغ له، وتم بإرشاد أحدهما ضبط المسروقات لدى صديقه (عامل – مقيم بدائرة القسم "حسن النية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.