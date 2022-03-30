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الأوقاف: افتتاح 87 مسجدا الجمعة منها 72 جامعا جديدا

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 87 ) مسجدًا بعد غد، الجمعة، 1/ 4 / 2022م ، منها ( 72 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 15 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 864 ) مسجدًا ، منها ( 730 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 134 )  مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر 

2. الشربتلي – 6 أكتوبر

3. الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر 

4. النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر

5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر 

6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط

7. الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط

8. الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف

9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية 

 

مديرية أوقاف البحيرة

10. الوالدين- منشية الأوقاف – دمنهور شرق 

11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار  

12. علي خنيسه – الجرادات – أبو حمص

13. النقراش -  أبو الخزر  - أبو حمص أول

14. روضه خيري -  بلقطر الشرقية-  أبو حمص

15. العمري – قراقص – مركز دمنهور

16. سعد الخبيري  -  عثمان الحبشي 

17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور

18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى

19. الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت 

20. الصالحين – كوبري صالح تروجي

21. عزبة غزال – لقانه – شبراخيت 

22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات

23. الكبير – الأصلاب – شبرا خيت 

24. سحالي المحطة – مركز  أبو حمص

25. زكي أفندي البحرية - مركز أبو حمص

 

مديرية أوقاف المنوفية

26. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا

27. الفرقان – دراجيل - الشهداء

28. الهدى – امتداد شارع الجلاء – أشمون

29. غراب – عزبة أبو عوالي – أشمون

30. التقوى القبلي – كفر حمام – تلا

31. النصر – كفر بلمشط - منوف

 

مديرية أوقاف أسوان

32. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي

33. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي

34. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق 

35. فاطمة الزهراء – المويسات-  البصيلية قبلي

مديرية أوقاف الإسكندرية

36. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل

 

مديرية أوقاف أسيوط

37. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط

38. الرحمة الطامية – قرية  مسارة – مركز ديروط

39. الرحمة – مير – القوصية

 

مديرية أوقاف الغربية

40. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا

41. الروضة – بلاي  - السنطة 

42. مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا

 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

43. محمد سيد أحمد غريب 

44. العامر بالله – المرابعين  - كفر الشيخ شرق 

45. المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب

46. طابا الجديد 4  – قرية الفيروز – الرياض شرق

47. الشنايقة - قرية محلة دياي - دسوق قبلي

 

مديرية أوقاف الفيوم 

48. الزيتون – طبهار -  ابشواي

49. علواني – حشمت - اطسا

50. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم

51. ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة -  طامية

52. ذو النورين – فيد يمين

53. المعلق - هوارة المقطع - م الفيوم

54. آل صميدة - إدارة شمال

55. ضيوف الرحمن - قلمشا - اطسا شرق

56. الإصلاح والتقوى - سرسنا طامية 

57. أبو بكر الصديق - عزبة جيره - سنرو - ابشواي

58. مسجد زاوية الرمادي - العجميين 

59. التقوى - الروضة - طامية

 

مديرية أوقاف القليوبية

60. البحري الشامخية - بنها

61. نصر الإسلام – القلج - الخصوص

 

مديرية أوقاف الأقصر

62. التوحيد – اللاقالته - القرنة 

63. الشهداء – الحسينات شرق - الطود

64. الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - اسنا

65. أبو حروقه – نجع أبو حروقه - الطود

66. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

67. كسفريت - فايد

68. التوبة - البعالوة

 

مديرية أوقاف سوهاج

69. السلام مدينة دار السلام – دار السلام

 

مديرية أوقاف المنيا

70. الجديد - عزبة الشهيد رمضان - قرية العقلية - العدوة

 

مديرية أوقاف الدقهلية

71. القهوجي - مدينة المنصورة

72. الكبير - منشأة عبد النبي - م أجا

 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

 

مديرية أوقاف الجيزة

 

1. أسد بن الفرات - الدقي

2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة

 

مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت 

4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران  -مركز قنا

5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط

 

مديرية أوقاف البحيرة 

6. قادوس البحري- إيتاي البارود أول

7. قرية سعيد - ديروط

8. القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور

9. سطح الدهب – دمنهور شرق

10. الرحمة الرئيسي ( الكبير ) - بغداد - بدر

 

مديرية أوقاف أسوان

11. المجمع الإسلامي - السباعية

 

مديرية أوقاف الغربية

12. عباد الرحمن - ميت ميمون - السنطة

 

مديرية أوقاف القليوبية

13. عمر بن الخطاب - دملو - بنها أول

 

مديرية أوقاف المنوفية

14. الأشبكية - منوف

 

مديرية أوقاف الفيوم

15. النور - الهيشة - اطسا شرق

 

 

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