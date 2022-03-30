شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 87 مسجدا الجمعة منها 72 جامعا جديدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 87 ) مسجدًا بعد غد، الجمعة، 1/ 4 / 2022م ، منها ( 72 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و ( 15 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 864 ) مسجدًا ، منها ( 730 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 134 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر
2. الشربتلي – 6 أكتوبر
3. الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر
4. النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر
5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر
6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط
7. الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط
8. الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف
9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية
مديرية أوقاف البحيرة
10. الوالدين- منشية الأوقاف – دمنهور شرق
11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار
12. علي خنيسه – الجرادات – أبو حمص
13. النقراش - أبو الخزر - أبو حمص أول
14. روضه خيري - بلقطر الشرقية- أبو حمص
15. العمري – قراقص – مركز دمنهور
16. سعد الخبيري - عثمان الحبشي
17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور
18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى
19. الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت
20. الصالحين – كوبري صالح تروجي
21. عزبة غزال – لقانه – شبراخيت
22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات
23. الكبير – الأصلاب – شبرا خيت
24. سحالي المحطة – مركز أبو حمص
25. زكي أفندي البحرية - مركز أبو حمص
مديرية أوقاف المنوفية
26. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا
27. الفرقان – دراجيل - الشهداء
28. الهدى – امتداد شارع الجلاء – أشمون
29. غراب – عزبة أبو عوالي – أشمون
30. التقوى القبلي – كفر حمام – تلا
31. النصر – كفر بلمشط - منوف
مديرية أوقاف أسوان
32. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي
33. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي
34. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق
35. فاطمة الزهراء – المويسات- البصيلية قبلي
مديرية أوقاف الإسكندرية
36. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل
مديرية أوقاف أسيوط
37. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط
38. الرحمة الطامية – قرية مسارة – مركز ديروط
39. الرحمة – مير – القوصية
مديرية أوقاف الغربية
40. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا
41. الروضة – بلاي - السنطة
42. مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
43. محمد سيد أحمد غريب
44. العامر بالله – المرابعين - كفر الشيخ شرق
45. المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب
46. طابا الجديد 4 – قرية الفيروز – الرياض شرق
47. الشنايقة - قرية محلة دياي - دسوق قبلي
مديرية أوقاف الفيوم
48. الزيتون – طبهار - ابشواي
49. علواني – حشمت - اطسا
50. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم
51. ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة - طامية
52. ذو النورين – فيد يمين
53. المعلق - هوارة المقطع - م الفيوم
54. آل صميدة - إدارة شمال
55. ضيوف الرحمن - قلمشا - اطسا شرق
56. الإصلاح والتقوى - سرسنا طامية
57. أبو بكر الصديق - عزبة جيره - سنرو - ابشواي
58. مسجد زاوية الرمادي - العجميين
59. التقوى - الروضة - طامية
مديرية أوقاف القليوبية
60. البحري الشامخية - بنها
61. نصر الإسلام – القلج - الخصوص
مديرية أوقاف الأقصر
62. التوحيد – اللاقالته - القرنة
63. الشهداء – الحسينات شرق - الطود
64. الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - اسنا
65. أبو حروقه – نجع أبو حروقه - الطود
66. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود
مديرية أوقاف الإسماعيلية
67. كسفريت - فايد
68. التوبة - البعالوة
مديرية أوقاف سوهاج
69. السلام مدينة دار السلام – دار السلام
مديرية أوقاف المنيا
70. الجديد - عزبة الشهيد رمضان - قرية العقلية - العدوة
مديرية أوقاف الدقهلية
71. القهوجي - مدينة المنصورة
72. الكبير - منشأة عبد النبي - م أجا
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أسد بن الفرات - الدقي
2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة
مديرية أوقاف قنا
3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت
4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران -مركز قنا
5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط
مديرية أوقاف البحيرة
6. قادوس البحري- إيتاي البارود أول
7. قرية سعيد - ديروط
8. القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور
9. سطح الدهب – دمنهور شرق
10. الرحمة الرئيسي ( الكبير ) - بغداد - بدر
مديرية أوقاف أسوان
11. المجمع الإسلامي - السباعية
مديرية أوقاف الغربية
12. عباد الرحمن - ميت ميمون - السنطة
مديرية أوقاف القليوبية
13. عمر بن الخطاب - دملو - بنها أول
مديرية أوقاف المنوفية
14. الأشبكية - منوف
مديرية أوقاف الفيوم
15. النور - الهيشة - اطسا شرق