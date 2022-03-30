شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط أكثر من 500 قضية احتكار وبيع سلع بأزيد من أسعارها خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الأجهزة التنفيذية شن حملات يومية لضبط المتلاعبين ومحتكرى السلع، مشيرا إلى أنه تم ضبط 45 قضية احتكار سلع خلال شهر مارس و459 قضية تموينة للبيع بأزيد من السعر الرسمى.

ووجه محافظ باستمرار الحملات اليومية على كافة المنشأت التجارية لضبط أعمال الغش والتدليس والمنتجات غير الصالحة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصةً ونحن فى استقبال شهر رمضان المعظم وفى ظل الأزمة العالمية الحالية.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم توفير 338 منفذا ثابتا و224 منفذا متحركا لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديريتى التموين والزراعة، لافتا أنه تم افتتاح ثانى أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30% إلى جانب إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.