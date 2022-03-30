شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن دخول أبراج إشارات جديدة الخدمة بمشروع تطوير خط أسيوط - نجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل دخول برج إشارات صدفا والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات صدفا وبرج إشارات طما الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 8 كم وعدد 2 مزلقان.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتكون من (17 برج رئيسي و 3 برج ثانوي و 60 مزلقان ) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد 8 أبرج إشارات رئيسية وعدد 1 برج ثانوى بالخدمة وهم ( جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – ( طما - مشطا ) - المنشأة - العسيرات - صدفا) بطول 82 كم من إجمالى 180 كم ودخول عدد 29 مزلقان من إجمالى 60 مزلقان ، لافتا الى أن برج إشارات العسيرات يتحكم في عدد 32 سيمافور ضوئي وعدد 18 موتور تحويله وعدد 53 دائرة تراك كهربى.

وأضافت أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.