شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميعاد تشغيل القطار الكهربائى عدلى منصور – العاصمة الإدارية وسعر تذكرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان خلال أيام وفقما أعلنت، ويقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

1ـ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع يمتدان بأطوال 70 كم.

2- يشملان 12 محطة.

3- تجرى أعمال الاختبارات والتجارب لهما استعدادا للتشغيل الفعلى.

4- شركة فرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة قطارات المشروع عقب تنفيذه وافتتاحه.

5- الشركة الفرنسية لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة حيث ستكون مسئولة عن الإدارة فقط مقابل مبلغ ثابت متفق عليه.

6- تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي ستظل مسئولية الحكومة المصرية وحدها.

7- سعر التذكرة متوقع يتراوح بين 15 و35 جنيها.

8- المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيربطان شبكة مترو أنفاق القاهرة بالعاصمة الادارية.

9- متوقع تشغيله أمام الجمهور يونيو المقبل.