شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التعليم والبحث العلمى: الحوافز الأخيرة تؤكد الانحياز لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى برئاسة هشام رضوان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكافة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية واصفا قيادته لها بالرؤية الوطنية المتفردة كما تمثل تلك الرؤية البنية الرئيسية لبناء " الجمهورية الجديدة"، وتعد قرارات الحوافز والعلاوات التى أثلجت صدور العاملين بالدولة وفى القلب منهم العاملين بالتعليم أبلغ رد على انحياز الرئيس لمحدودى الدخل والبسطاء.

جاء ذلك قى رسالة بعث بها مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة التعليم والبحث العلمى بحضور عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة الاسبق وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و المستشار عادل صبحى نائبا عن وزير القوى العاملة وأرزقى مزهود أمين عام منظمة الوحدة الافريقية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين بالتعليم والبحث العلمى.

كما بعث المؤتمر برسالتى تقدير لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لإنشائه بيت العائلة والأخرى للدكتور طارق شوقى، وزير النربية والتعليم وقراراته من أجل تطوير العملية التعليمية عامة ولذوى الهمم خاصة وذلك من خلال تدريب 30 الف معلم " تربية خاصة".

أشاد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باهتمام الدولة وادارتها لملف التعليم لاسيما فى ظل تحدى "جائحة كورونا ' وكيفية التحول للنظم التعليمية الالكترونية الحديثة لتقدم أجيالا يتوافق أنماط تعليمها وأسواق العمل مؤكدا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعليم ووضعه أولوية قصوى لبناء الانسان مشروع قومى عملاق.

شهد المؤتمر تكريم كل من عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة الاسبق وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأرزقى مزهود أمين عام منظمة الوحدة الافريقية.