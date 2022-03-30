شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: توفير 338 منفذا ثابتا و224 متحركا لتخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة خاصةً ونحن فى استقبال شهر رمضان المعظم وفى ظل الأزمة العالمية الحالية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والتى وجه خلاله المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضي فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع، مؤكداً أنه فور توفير قطع الأراضى سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وأشار إلى أنه تم توفير 338 منفذا ثابتا و224 منفذا متحركا لتغطية كافة قطاعات المحافظة لافتا إلى أنه تم افتتاح ثانى أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30 % إلى جانب إنشاء 7 معارض أخرى بالاحياء والمراكز.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات على المخابز البلدى والسياحى للتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأن سعر وزن الرغيف البلدى والسياحى وعدم السماح بوجود أى مخالفات فى ذلك الشأن.

وخلال اللقاء اطلع المحافظ على مجهودات مباحث التموين والتى جاء فيها إقامة قوافل يومية لبيع السلع الغذائية، بالإضافة إلى إقامة 4 شوادر ثابته لبيع جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.