شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توزع غدا 100 طن سلع غذائية على القرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة، غدا الخميس، حفل توزيع أجهزة كهربائية على فتيات غير قادرات مقبلات على الزواج وذلك فى إطار فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلين من مجموعة العربى.

كما تستقبل محافظة الجيزة القافلة الغذائية بسعة 100 طن سلع غذائية مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، ويطلق محافظ الجيزة إشارة بدء توزيعها علي القري الأكثر احتياجا، وذلك عصرا غدا الخميس.

وفى السياق، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم توفير 338 منفذا ثابتا و224 منفذا متحركا لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع الشرطة ومديريتى التموين والزراعة، لافتا إلى أنه تم افتتاح ثانى أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع الملك فيصل يوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، إلى جانب إنشاء 7 معارض أخرى بالأحياء والمراكز.