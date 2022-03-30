الصحة: تطعيم شلل الأطفال للمصريين والأجانب مجانا دون الحاجة لشهادات ميلاد

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم حملة شلل الأطفال متاح ومجاني لكل الأطفال المصريين والأجانب وبدون الحاجة إلى تقديم شهادة الميلاد الخاصة بكل طفل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم متاح لكل الأطفال الأقل من 5 سنوات وطالبت وزارة الصحة الأسر بالتوجة لأقرب وحدة صحية أو مكتب صحة دون الحاجة لشهادات ميلادهم أو أي إثبات شخصية للأهل.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أن الحملة تجوب المنازل بجميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، تحت شعار "من بيت لبيت"، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت "قنديل" إلى أن الحملة تتم بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المحافظات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.