شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تشيد بحوافز زيادة الإنتاج المحلى من القمح فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالسياسات الجديدة والمحفزة التي اتخذتها مصر لزيادة الإنتاج المحلى من القمح.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في تصريحات تليفزيونية، أن من ضمن القرارات الإيجابية تقليل تصدير المنتجات القائمة على الحبوب للحفاظ على كم معين من حاجة الدولة داخل السوق المحلى، فضلا عن تقليل الهادر والفاقد.

وأشار إلى أن هناك حملة كبيرة جدا لمعالجة هذه الأمور بشكل علمى، متابعًَا: "هناك دول تسعى للبحث عن بدائل مثل زيادة القدرة التخزينية".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.