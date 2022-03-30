شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسى للجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الأكاديمية الوطنية أن الأكاديمية أصبحت خلال سنوات قليلة واحدة من الوجهات التعليمية أمام الراغبين في تعلم مهارات منع ومكافحة الفساد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا منذ إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وضعت نصب عينها أن تكون وجهه علمية يقصدها كل راغب في التعلم في مجالات منع ومكافحة الفساد ، فجمعت بين أروقتها كل فنون ومهارات ومعارف مكافحة الفساد وفق أحدث المناهج وأكثرها جودة وقدمت لروادها نخبة من أفضل الكوادر و أرقى الأساليب التكنولوجية من خلال منظومة تدريبية باتت محطة محلية وإقليمية ودولية للمعنيين بقضايا مكافحة الفساد.

وفي الإطار، حرص الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على توفير الدعم اللازم للأكاديمية للنهوض برسالتها ، وتتويجا للدأب المتواصل والعمل الدائم الذي انعكس في امتلاك الأكاديمية أحدث منظومة للتعلم والتدريب في قضايا منع ومكافحة الفساد وأكثرها جودة في المنطقة ،منحت ‏الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد والتعليم شهادة الاعتماد المؤسسي للجودة للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتعد تلك الشهادة تأكيدا على المسار الذي انتهجته الأكاديمية للوصول إلى أرقى مستويات العمل.

وخلال ملتقي تطبيقات ضمان جودة التعليم على المؤسسات التعليمية والعسكرية والمؤسسات ذات الطابع الخاص والمنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نائبا عن رئيس مجلس الوزراء ، وزير التعليم العالي ، اللواء مساعد وزير الدفاع نائبًا عن وزير الدفاع ،ومديري الكليات والمعاهد العسكرية ، وبحضور قيادات وأعضاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، تسلم الوكيل دكتور حامد هميمي مدير الاكاديمية ، شهادة الاعتماد المؤسسي للجودة من الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد والتعليم.

وفي كلمته، أعرب مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن امتنان الهيئة لتشريف الحضور للاحتفالية، حيث أصبحت الأكاديمية خلال سنوات قليلة من الجهد والعمل بإخلاص واحدة من الوجهات التعليمية الهامة أمام الراغبين في تعلم سبل ومهارات منع ومكافحة الفساد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ،مشيرا إلى عزم الأكاديمية على مواصلة الأخذ بأسباب العلم والمعرفة للحفاظ على ما تحقق من أعلى معايير الجودة في منظومة العمل. وخلال الاحتفالية أهدت الهيئة القومية لضمان جودة الاعتماد والتعليم درع الهيئة للأكاديمية الوطنية كما أهدت أعضاء الأكاديمية شهادات تكريم عرفانا منها بجهدهم الكبير لحصول الأكاديمية علي شهادة الاعتماد المؤسسي للجودة.