شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوزع 30 ألف كرتونة سلع غذائية بحى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة 30 ألف كرتونة تحوى السلع الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية بحي السلام أول ضمن مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع 500 ألف كرتونة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" للمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد عبدالرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعز فرغل رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد الكراتين التى سيتم توزيعها إلى 500 ألف كرتونة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم توزيع هدية الرئيس فى كافة أحياء العاصمة مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.