شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات نقابة البيطريين: استقرار عمليات التصويت بجميع لجان المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، منذ العاشرة صباح اليوم، الأربعاء 30 مارس 2022، فتح باب التصويت فى الانتخابات على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر حتى السادسة مساء.

وأوضحت اللجنة أن كافة عمليات التصويت تتم تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك 40 مستشار من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظف من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين، فى إجمالى 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة للتصويت.

وأشارت اللجنة إلى استقرار عمليات التصويت بكافة اللجان على مستوى الجمهورية، لافته إلى استمرار التصويت حتى السادسة من مساء اليوم.

وأوضحت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن الانتخابات سيتم إجراؤها لاختيار 3 أعضاء فوق 15 عام من إجمالى 25 مرشحا، و3 أعضاء تحت 15 عام من إجمالى 17 مرشحا، وعلى مقعد منطقة القاهرة والجيزة يتنافس 4 مرشحين، ومقعد منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عام مرشح واحد، منطقة شرق الدلتا أكثر من 15 عام 3 مرشحين، ووسط الدلتا أكثر من 15 عام 7 مرشحين، ومنطقة شمال الوجه القبلى أقل من 15 عاما مرشح واحد، ومنطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عام 2 مرشحين.