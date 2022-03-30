شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: طفل مصرى يتأهل لنهائيات بطولة العالم لسباق سيارات الكارتينج بالبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للسنة الثالثة على التوالى، فاز زين الحمصاني (11 سنة) لمرة أخرى بالتذكرة المرموقة إلى نهائيات بطولة العالم الثالثة والعشرين لتحدى روتاكس ماكس للكارتينج التى ستقام فى البرتغال هذا العام فى نوفمبر 2022.

وقد تم تتويج زين الحمصاني بحصوله و تصنيفه بالمركز الأول فى بطولة سباق سيارات الكارتينج بالامارات وتم الإعلان أنه الفائز في موسم تحدي ROTAX MAX الإماراتي لسنة 2022-2021 لفئة Mini Max و التى تؤهله لبطولة العالم في البرتغال.

أعلنت عن ذلك وزارة الدولة للهجرة في إطار مبادرة " أطفالنا نجوم بالخارج"، التى أطلقتها الوزارة للتركيز على نجاحات اطفال المصريين بالخارج.

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سبق وأن هنأت الطفل زين الحمصاني، لفوزه بالمركز العاشر في نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لروتاكس ماكس لسباق سيارات الكارتينج 2021؛ بما تعرف أيضا برياضة "أولمبياد الكارتينج" في فئة الميكرو ماكس بعد مشاركته في جميع السباقات التي أقيمت من تاريخ 11/12/2021 إلى 18/12/2021، ببطولة العالم واستطاع بهذا الإنجاز أن يكون من أفضل 10 متسابقين في العالم في فئة الميكرو ماكس لسنة 2021.