شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حلوان تنظم ندوة عن العدالة المناخية لمناقشة ظاهرة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الحقوق ندوة عن العدالة المناخية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد عبد الله محمد القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

حاضر فى الندوة الدكتور محمود حجازى أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق، الدكتور محمد سليمان أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة حلوان.

أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن تغير المناخ يعتبر من الظواهر الهامة في هذا العصر فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق، لذا تحرص الجامعة لعقد العديد من الندوات التى تناقش هذه الظاهرة وتساهم فى توفير معلومات عن العدالة المناخية وتغير المناخ، كما تسهم فى وضع آليات وسبل مواجهة التغير المناخي.

كما أوضحت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق أن هذا اللقاء يهدف إلى فتح النقاش حول العدالة المناخية، وتوفير معلومات من أجل الدفاع عن الحقوق البيئية واكتساب الأسس العلمية والقانونية الضرورية لبلورة استراتيجيات قانونية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة تضمنت مفهوم العدالة المناخية وهو مصطلح يستخدم لربط تأثيرات الاحتباس الحراري مع مبادئ العدالة، وتحديدًا العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، وعن طريق استكشاف بعض القضايا الناجمة عن الاحتباس الحراري مثل المساواة وحقوق الإنسان والحقوق الجماعية وبخاصة حق الإنسان فى بيئة نظيفة وسليمة كأحد الحقوق الجماعية للشعوب وكذلك المسؤوليات التاريخية المتتابعة وصولا إلى الاتفاقيات الدولية التى تضع الدول امام مسئولياتها، فهو بمعنى أخر مفهوم يسعى إلى دمج مسألة الاحتباس الحراري ضمن إطار القضايا والمشاكل السياسية والأخلاقية والقانونية ، بدلًا من كونه قضية بيئية أو فيزيائية بحتة في الطبيعة.

وقد تناول الدكتور محمد سليمان خلال الندوة مسألة الاحتباس الحرارى وتأثيراته المختلفة على البيئة عالميا ومحليا ومجهودات مصر لمواجهة مثل هذا التأثير السلبى.

كما أوضح الدكتور محمود حجازى فى الندوة العدالة المناخية من الجانب القانونى وارتباطه بحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية فى هذا الإطار.